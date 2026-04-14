中国ではこのほど、「中華人民共和国反外国不当域外管轄条例」が公布されました。この法律は国家の主権、安全、発展の利益を守り、中国の公民と団体の合法的な権益を守り、国際法を基盤とする国際秩序を維持することを目的とするものです。ここでの「不当域外管轄」とは、国が自らの主権の及ばない場所に存在する個人や企業などに対して、自らの法律その他の規則を適用することで、「ロングアームの行使」とも呼ばれます。公布され