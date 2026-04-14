4月14日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 今日は1日を通して断続的に雨が降る見込みで、大きめの傘が役立ちそうです。すでに熊本市も雨雲がかかってきました。午前中は天草など南部を中心にしっかりとした雨になり、夕方頃には県内各地で雨足が強まる所もありそうです。 1週間の天気 明日水曜日は雨のち曇りで、阿蘇地方などは昼頃まで雨が残りますが、