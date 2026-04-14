神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に3人が死亡した事故で、警察はさきほど、工事を請け負った会社などに家宅捜索に入りました。この事故は今月7日、川崎区・扇島の「JFEスチール東日本製鉄所」で、クレーンの解体工事中におもりが落下して男性作業員5人が転落し、小池湧さん（29）と千葉ケン志朗さん（19）、上山勝己さん（43）の3人が死亡、1人の行方が分からなくなっているものです。警察は工事関係者から話を聴くな