「ヤンキース−エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）エンゼルスが４点を追う四回に一挙４得点で試合を振り出しに戻した。先頭、トラウトの放った平凡な遊ゴロをカバエロがまさかの後逸。敵失で出塁すると、アデルが適時二塁打を放ってまず１点を返した。ここからソレア、オホッピーの適時打で１点差に迫り、なおも２死満塁からネトが押し出し四球を選ぶと雄たけびをあげた。さらにトラウトの打球は高々とセンターへ上がっ