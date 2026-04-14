13日、米ワシントンで開かれたセマフォー・ワールド・エコノミー会議で発言するライト・エネルギー長官/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（CNN）原油価格は封鎖されたホルムズ海峡をタンカーが通過できるようになるまで上昇する見込みだが、今後数週間で状況が変わる可能性もある。米エネルギー長官のクリス・ライト氏が13日にそう述べた。ライト氏は、セマフォー・ワールド・エコノミー会議の出席者に対し、「重要な航路であるホルム