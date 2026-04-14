川崎市でクレーンの解体工事中におもりが落下し、男性作業員3人が死亡、1人が行方不明になっている事故で、警察は業務上過失致死の疑いで工事を受注した2社に家宅捜索に入りました。家宅捜索は14日午前10時過ぎから工事を受注した横浜市の東亜建設工業・横浜支店と東京・江東区のベステラ株式会社の本社で業務上過失致死の容疑で行われていて、安全管理体制などに問題が無かったかなどを調べることにしています。この事故は4月7日