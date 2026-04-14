ノートPCのバッテリー寿命を延ばすためのノウハウを、米消費者団体兼メディアのConsumer Reports（CR）がまとめています。 CRが強調する「ノートPCのバッテリーを傷めている可能性がある充電ミス」は、主に以下の通りです。 バッテリーを常に0％近くまで使い切ってから充電する習慣は、寿命を大きく縮める「最悪のパターン」である。 リチウムイオン電池の残量を0％にするたびに化学的ストレスが増え、バッテリーの