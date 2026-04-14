筆者の話です。休日の家事をめぐり、夫の何気ないひと言にモヤモヤしていたときのこと。ある方法を試したことで、思いがけない変化が起きました。 他人事のひと言 「大変そうだね」 休日の朝、掃除や洗濯を進める私に、夫はそう声をかけます。 平日は仕事で手が回らない分、休みの日にまとめて家事を済ませていました。 早めに終わらせて、自分の時間をゆっくり取る。 それがいつもの流れです。 洗濯機を回しながら床に掃