「スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ」「デューン 砂の惑星PART3」などで知られる女優で歌手のゼンデイヤが、10代のころから憧れていたという監督の名を明かした。「ジェニファー・ハドソン・ショー」に出演したゼンデイヤは、「ブラックパンサー」「クリード」シリーズなどで知られるライアン・クーグラー監督と一緒に仕事をしてみたいと話している。 【写