佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。「花粉のピークは過ぎた？」 福岡県のヒノキ花粉は3月中旬から4月上旬にかけて最も多くなります。最近は雨の影響もあり、少し飛散の量は落ち着いています。ピークは越えましたが、ゴールデンウィークごろまでは飛散が続くので、症状の出やすい方はご注意ください。 「天気の予想」 雨は午後から本降りと