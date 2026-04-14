東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」同ブランドから、旅行はもちろんジムや普段使いにも活躍する「トラベルシリーズ」が登場します。今回ラインナップされるのは、『ベイマックス』『モアナと伝説の海』『リメンバー・ミー』の3作品をモチーフにした「キャリーオンバッグ」と「吊り下げトラベルポー