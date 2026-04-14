野性的な肉体美が魅力の６人組ボーイズグループ「ＢＨＮＸ（ビーハンクス）」のＬＵＫＥ（リューク、２０）がフジテレビ系連続ドラマ「夫婦別姓刑事」（佐藤二朗・橋本愛ダブル主演、１４日スタート、火曜・後９時）で俳優デビューする。東京・中野区の沼袋警察署を舞台にコメディー、ミステリーの要素も秘めた刑事ドラマ。刑事課に配属された謎多き研修生のドナルド役で「初日は緊張で心臓がバクバクしましたが、（署長役の）