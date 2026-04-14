「ヤンキース−エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）エンゼルスの菊池雄星投手が先発マウンドに上がったが、４回途中４失点でＫＯされた。悪夢の立ち上がりだった。先頭のゴールドシュミットを追い込みながらも４球目が甘く入って左中間を破られる二塁打を浴び、続くジャッジへの初球には捕手のオホッピーも捕れないほど高めに抜ける大暴投に。無死三塁となり、カウント２ボールからの３球目、甘く入ったチェンジアップを完