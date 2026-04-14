５月１７日投開票の愛媛県西条市長選に、高橋敏明・前市長（６７）が１３日、再選を目指して無所属で立候補する意向を正式に表明した。高橋氏は３月、市職員へのパワーハラスメントなどを理由に市議会で不信任決議が可決され、失職した。高橋氏は市内で記者会見を開き、「この試練を乗り越えてこそ西条の発展につながる。西条を元気にしたいという最初に誓った目標を最後まで貫きたい」と出馬の理由を説明した。西条市出身で、