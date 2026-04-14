IMO＝国際海事機関が13日に会見し、アメリカが発表したホルムズ海峡をめぐる封鎖措置について、「解決をもたらすものではない」と批判しました。国連の海運分野の専門機関であるIMOによりますと、ホルムズ海峡を通る船舶は紛争前には1日約130隻でしたが、ここ数日は多くても2日間で11隻にとどまるなど、通航は大幅に減少しています。ドミンゲス事務局長は、追加的な封鎖措置について「危機の解決にはつながらない」と批判したうえ