膵臓（すいぞう）がん治療中のお笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（ひろし、40）が14日までにXを更新。10日に26歳で亡くなった松竹芸能の後輩、お笑いコンビ共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）をしのんだ。松竹芸能は13日、公式サイトで、お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことを発表。原田は「いや本当に若すぎる。洋平とはラーメン仲間で今度また家系食べ行こうと誘おうとしてた。今度とか言ってちゃダメだ。