13日午後、大館市で乗用車同士が衝突する事故がありました。車の運転手がそれぞれけがをしています。大館警察署の調べによりますと13日午後1時ごろ、大館市小館花で、直線の市道を比内町方面から大町方面に走っていた普通乗用車が、対向してきた普通乗用車と衝突しました。この事故で、大町方面に向かって走っていた大館市の60代の男性が胸の骨を折るなどの大けがをしたほか、対向車を運転していた大館市の50代の女性が胸を打つけ