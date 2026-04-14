歌舞伎俳優中村隼人（32）が13日までにインスタグラムを更新。親戚でもあり歌舞伎俳優でもある「小川家」一同の集まりを投稿した。隼人は、中村獅童や中村時蔵らとの食事会の様子をアップし、「六月歌舞伎座公演初めて一族16人が勢ぞろいします。こんな日が来るとは。本当に感慨深いで」と記し、ハッシュタグを付け「小川家」「全員親戚」と説明を加えた。「六月大歌舞伎」（6月3日初日、東京・歌舞伎座）では、夜の部「華舞於河