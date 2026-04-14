吉本新喜劇の山田花子（50）が13日、ブログを更新。長男が丸刈りになったことを報告した。山田は「お兄ちゃんが坊主になりました」と長男の後ろ姿を投稿した。続けて「バスケの試合で負けたら坊主にするって部員たちで決めてみんな坊主に団結力凄いね!!青春の1ページです」と丸刈りにした理由を明かした。続けて「ヘアセットする時間がいらないからいつもより1時間も遅く起きてたよお兄ちゃん『頭拭くのもタオルで2回こすった