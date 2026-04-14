グラビアアイドル木村夢叶が13日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「ぽむぷりーー」とつづり、ぴったりタイトなTシャツ姿をアップ。斜めのバッグを肩からかけており、バッグのストラップで美バストが強調されている。この投稿にフォロワーからは「目が離せない」「でかいな」「パイスラ最高」とコメントが寄せられている。木村はゆるふわ合法ロリ系アイドル「ゆめのうさぎ」元メンバー。身長148センチ、Gカップ。ネッ