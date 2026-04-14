歌舞伎俳優中村勘九郎の妻で女優前田愛（42）が13日までにインスタグラムを更新。義母の誕生日を祝福した。前田はストーリーズにバースデーカードの写真をアップし「ノンナの誕生日Happy Birthday Nonna！！」と記し、義父中村勘三郎さん（12年死去）の妻好江さんの誕生日について投稿した。ノンナは、イタリア語でおばあちゃんの意味。