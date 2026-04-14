◆米大リーグヤンキース―エンゼルス（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ヤンキース戦に先発し、３回１／３を４安打４失点で降板した。今季４度目の先発マウンドでも初勝利は遠く、防御率７・５０に悪化した。初回は試合前の時点で打率２割１分８厘と“スロースタート”となっているヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）に