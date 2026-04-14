高市首相（自民党総裁）は１２日の自民党大会で、憲法改正や皇位の安定継承、強い経済の構築など「高市カラー」の政策を積極的に前に進める姿勢を鮮明にした。２月の衆院選で大勝し、世論の圧倒的な支持を得たとの手応えが背景にある。参院では少数与党の状況が変わっておらず、党内からは連立拡大を求める声も上がった。（井美奈子）「衆院選において国論を二分する政策を掲げ、過去最多の議席を得た。国民から『重要な政策転