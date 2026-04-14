元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が13日にブログを更新。ディズニーシーを満喫したことを報告した。「先週の金曜日はね仕事の後にディズニーさんからのご招待いただき…ディズニーシー25周年に行かせていただきました〜」とつづった。「金曜日の夜7:00の入場時は、なんとなんとどしゃぶりの大雨傘は持っていたんだけど、強風でひっくり返っちゃって…傘ごと飛んでいきそうな、メリーポピンズみたな勢い速攻でカ