サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）西地区の決勝トーナメント1回戦は13日、サウジアラビアのジッダで行われ、アルサド（カタール）が勝ち上がった。アルヒラル（サウジアラビア）戦は延長を終えて3―3で、PK戦を4―2で制した。16日の準々決勝で神戸と対戦する。（共同）