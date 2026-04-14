歌舞伎俳優中村勘九郎の妻で女優前田愛（42）が13日までにインスタグラムを更新。義母の誕生日を祝福した。前田は、義父中村勘三郎さん（12年死去）の妻好江さんが孫の勘太郎、長三郎に囲まれている写真をアップし「お母様のお誕生日でした」と記した。好江さんについて、前田は「とーっても料理上手な母何を作っても本っ当においしくて一緒にキッチンに立つ時はスーシェフの気持ちで学ぼうと思うのですがなかなか同じよ