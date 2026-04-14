「月10万円の仕送りを求められているものの、家計的に難しい」と感じるケースもあるでしょう。大学進学を機に一人暮らしを始めた子どもを持つ家庭にとって、仕送り額の設定は重要な検討事項のひとつといえます。「6万円では不足するのか」「一般的な水準はどの程度か」といった点に悩む方も多いのではないでしょうか。 本記事では、最新の調査データをもとに大学生の生活費の実態を整理するとともに、家計に無