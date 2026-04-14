三豊警察署 香川県警三豊署は、他人名義のキャッシュカードを使って現金70万円余りを引き出して盗んだとして住居不定・無職の男（22）を窃盗の疑いで13日、逮捕しました。 警察によりますと、男は氏名不詳者と共謀し、2026年2月27日午後10時20分ごろ、香川県内のコンビニエンスストアに設置されたATMで、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用し、5回にわたって現金あわせて70万4000円を引き出し、東