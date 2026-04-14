挑戦者による反則行為も発生したヘビー級王座戦は、王者が怒りのカーフ葬。文字どおりの衝撃KOで幕を閉じた。劇的な結末は、識者が「スネの外側が変形してきた」と驚いたように話した直後に訪れ「これはヤバすぎる」「ボコボコやん」などファンも騒然となった。【映像】左スネを“変形”させた衝撃カーフKO4月11日、代々木競技場第二体育館で開催された「K-1 GENKI 2026」で開催されたK-1 WORLD GPヘビー級タイトルマッチ。ア