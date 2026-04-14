きょうの日経平均株価は上昇して取引が始まりました。【映像】日経平均株価の動きアメリカとイランの協議が合意に至らず下落したきのうから一転し、きょうの日経平均は600円近く値を上げて取引が始まりました。取引は一時1000円以上値を上げています。市場関係者によりますと、アメリカとイランの交渉が完全に決裂したわけではなく、今後も協議が続けられることへの期待感から、13日のアメリカ市場では主要な株価指数がそ