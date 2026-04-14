スペインの駐日大使はアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について「違法な侵略戦争」だと批判しました。【映像】「違法な侵略戦争」だと述べたデ・パラシオ大使デ・パラシオ大使「これが違法な侵略戦争であることは、誰もが分かっていることです。なぜそれを口にしてはいけないのでしょうか。私たちはそれをはっきりと大きな声で言う必要があります」スペインのイニゴ・デ・パラシオ駐日大使は13日、都内で会見を開きま