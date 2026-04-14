2009年にソロアイドルとしてデビューし、ライブアイドルの第一人者として活躍してきた小桃音まいが13日、活動17周年を迎えた。前日のSOWROOMで行われた記念配信では、これまでの歩みを振り返りつつ、ファンへの感謝を伝えた。 活動初期の思い出話では、現在サービスを終了した「Ustream」など配信プラットフォームに言及。ファンからの生メールのやり取りなどを懐かしみ、SNSでのコミュニケーション手段ログインして続きを読むThe