13日、五城目町や鹿角市、仙北市でクマが目撃されています。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと13日午後2時25分ごろ五城目町字七倉の町道で、道路を横断するクマ1頭を五城目町の70代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。目撃された場所は国道285号沿いに広がる住宅地で、五城目警察署から約250メートルです。付近には五城目町役場もあり、人通りの多い場