第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が4月15日に開幕します。4月9日時点で、海外バイヤーの事前登録者数は21万人を超えました。参加する米ウォルマート、英セインズベリー、韓国サムスン電子などのバイヤーは前年同期比30％増の290社で、ロンドン商工会議所やスイスで貿易や投資の促進を担うSE-Gなど海外の商工団体では同17．5％増の148団体です。今回の広州交易会には小売大手や新興ハイテク企業、商工団体など幅広い分野