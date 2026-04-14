「“2ドア”スポーツカー」の特別モデルに注目集まる！ポルシェは2026年3月24日、世界で一台のみ製作された特別な2ドアスポーツカー「911 S／T」の特別仕様車を発表しました。1973年のキャメルGTチャレンジに参戦したレーシングカーをモチーフとし、クラシックな要素と最新技術を融合させた一台として大きな注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これが世界に一台の新「“2ドア”スポーツカー」です！ 画像で見る（18枚