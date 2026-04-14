有明高専（福岡県大牟田市）の篠崎烈准教授のチームが1月、1インチ（2・54センチ）四方の金属加工精度を競う全国コンテストの学生部門で優勝した。かつて同市の土産物だった「石炭人形」を、真ちゅうを使って精緻に縮小再現した。本年度のコンテストにも出品する予定という篠崎准教授は「連覇をすることで有明高専の金属加工技術の高さを証明したい」と意気込む。