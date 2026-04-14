同僚の男性に暴行を加えて死亡させ、死体を遺棄したなどとして男ら3人が逮捕された事件で、3人のうち1人が傷害の疑いで再逮捕されました。 傷害の疑いで再逮捕されたのは、岡山市中区の建設作業員・田辺昌幸（53）容疑者です。 警察によりますと、田辺容疑者は2023年10月から11月にかけて、大上功一（当時40）さんの左腕を刃物で突き刺すなどして、ケガをさせた疑いがもたれています。当時、大上さんは田辺容疑者と同じ職