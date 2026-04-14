「春の高山祭」で橋を渡る屋台＝14日午前、岐阜県高山市岐阜県北部の飛騨地方に春の訪れを告げる風物詩「春の高山祭」が14日、高山市で開幕した。旧城下町の町並みが残る市中心部に、豪華絢爛な装飾が施された屋台12台が並び、間近で楽しめる。祭りは15日まで開かれ、市は2日間で計18万人の人出を見込む。一部の屋台では笛や太鼓の音に合わせ、糸で巧みに操られた人形が舞う「からくり奉納」を披露。伝統装束に身を包んだ数百