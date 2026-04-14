ダウン症の書家・金澤翔子さんの事務所が１３日インスタグラムを更新し、同日にＮＨＫ「あさイチ」で「書家を引退」と紹介されたことに「誤った内容」と説明。１３日放送の「あさイチ」でも訂正と謝罪が放送された。金澤さんは１３日に放送された「あさイチ」での障害者を持つ家族の特集で、ＶＴＲで登場。現在は喫茶店で接客業をしていることや、母・泰子さんのコメントなどを紹介。その際に「書家を引退」とナレーションされ