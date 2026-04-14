米民主党のエリック・スウォルウェル下院議員＝1月10日/Etienne Laurent/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米民主党のエリック・スウォルウェル下院議員（カリフォルニア州選出）は13日、自身に対する性的不正行為の疑惑が浮上したことを受け、議員を辞職する意向を明らかにした。スウォルウェル氏をめぐっては、下院倫理委員会による調査開始が発表されたばかりで、与野党の双方から辞職を求める圧力が強まっていた。同