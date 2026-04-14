先週９日、疾病のため全レースを乗り替わった佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝は体調が良くなり、今週から再び戦線に復帰する。１４日は６鞍に騎乗し、１２Ｒのクレスコユウシャは現在３連勝中と好調そのもの。連勝を伸ばすか注目したい。４ＲペイルブルードットＣ５ＲアスクヴレーヴモアＢ６ＲユウバエＢ７ＲロッカバラードＣ１０ＲハーティパーティＣ１２ＲクレスコユウシャＢ（本