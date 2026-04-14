期限や税金にも注意！ 財産分与・慰謝料の支払い方法 期限や税金にも注意！財産分与・慰謝料の請求 原則は一括払い 財産分与や慰謝料の金額に合意したら、支払い方法を話し合います。多くの場合は金銭で支払いますが、不動産を譲るなど現物で支払うこともあります。 金銭で支払う場合は、一括払いと分割払いがあります。財産分与や慰謝料は 一 括払いが原則ですが、夫婦が合意すれば分割払いにもできます。分割払いにする