ほかの子や保育者をベタベタ触る子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ ほかの子や保育者をベタベタ触る 好きなおともだちや保育者にべったりくっ付いたり、体を触ったりします。相手が嫌がっていたり、困っていたりしても、気にしていないようです。 例えば、こんな状況 仲良しのおともだちに、しょっちゅう抱きついているGちゃん。「動けないよ」とやんわり離そうとしても、かまわず体を触ってしまいます。