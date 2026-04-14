確率的に相手の血液型を連続で当てて驚かす方法 血液型を当てるテクニック 日本人は血液型の話が大好き 日本人は血液型の話が大好きです。科学的な根拠はともかく、格好の話題の１つになることは確かでしょう。そこで確率的に相手の血液型を言い当てる方法を考えてみます。 代表的なABO式血液型にはA、B、O、ABの4種類があります。4種類しかないので、少なくとも4分の1（25％）の確率で当てることができます。しかし、日本人