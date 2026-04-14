１４日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５８２円高の５万７０８５円と大幅反発。 １４日の東京株式市場は主力株を中心にショートカバーの動きが鮮明となり、寄り付き時点で５万７０００円台を回復した。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇し、特に半導体セクターへの買いが顕著だったことから、東京市場でも同関連株を中心に投資マネー