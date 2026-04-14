ヒズボラレバノン・イスラエル間のいかなる合意にも従わない レバノンの親イラン組織ヒズボラはレバノン・イスラエル間のいかなる合意にも従わないとの声明を発表。 火曜日に米国で行われるレバノンとイスラエルの直接会談に断固反対、いかなる合意ににも我々は従わない。イスラエルという敵との交渉結果に我々は全く関心もなければ気にも留めていない。イスラエルとの交渉は時間の無駄だ。