ドル円理論価格1ドル＝158.99円（前日比+0.32円） 割高ゾーン：159.78より上 現値：159.27 割安ゾーン：158.20より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/13158.67 2026/04/10158.61 2026/04/09158.72 2026/04/08159.00 2026/04/07159.60 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動