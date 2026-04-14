ヒグマの生息調査に参加した北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん＝14日午前、北海道砂川市北海道砂川市の要請でヒグマを駆除して猟銃の所持許可が取り消され、処分は不当だと訴えて3月の最高裁判決で逆転勝訴した道猟友会砂川支部長の池上治男さん（77）は14日、道公安委員会から猟銃を返還されてから初めて、同市でのヒグマの生息調査に参加した。猟銃を携行したパトロールは2019年以来。14日早朝、猟銃を携えたハンターら