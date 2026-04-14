東洋電機製造がカイ気配スタートで４日ぶり急反発、２０００円台半ばに切り返す動きをみせている。同社が１３日取引終了後に発表した２６年５月期第３四半期（２５年６月～２６年２月）決算は営業利益が前年同期比４７％増の１８億９５００万円と大幅な伸びを達成した。鉄道事業者の車両投資や車両用製品の機器更新需要などが旺盛となるなか、交通事業が全体を牽引する形で業績を押し上げており、これを評価する買い