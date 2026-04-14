ブックオフグループホールディングスがマドを開けて続急伸している。同社は１３日の取引終了後、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、評価された。今期の売上高予想は従来の見通しから１０億円増額して１２８０億円（前期比７．４％増）に、最終利益予想は２億円増額して２４億円（同１４．２％増）に見直した。国内ブックオフ事